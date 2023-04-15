Володина назвала главного короля фортуны апреля по дате рождения: везение во всем

Василиса Володина назвала в своем Telegram-канале абсолютного короля фортуны в апреле, уточнив, что этому знаку зодиака будет удаваться все и сразу. Вселенная окажет им нужную поддержку, любое их начинание принесет быстрый результат - дела идут один за другим. В любимчиках окажутся Весы. Счастье ждет этот знак зодиака в личной жизни.

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«Силы есть, все складывается. Даже досадные неувязки в конце апреля не помешают переделать все и к середине мая поставить себе твердую пятерку за энергичность и предприимчивость», — добавила астролог.

День рождения Весов выпадает на даты с 24 сентября по 23 октября.