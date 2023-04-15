Главное - избегать конфликтных ситуаций: Тамара Глоба рассказала, кто из знаков станет денежным магнитом 15 апреля

Астролог Тамара Глоба назвала счастливчика, который сорвет денежный курс 15 апреля.

Оказалось, благодаря своей энергичности Телец сможет достичь успеха в коллективе. А вот конфликтов на работе тельцам стоит избегать.

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«Энергетический потенциал представителей знака велик, поэтому они способны будут справиться даже с довольно сложными задачами, ответственно подходя к каждой из них. Следует избегать конфликтных ситуаций в коллективе, а также не принимать чью-либо сторону в моменты споров, если только они не касаются непосредственно работы», – отметила Глоба в беседе с rsute.ru.