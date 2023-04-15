Главный везунчик на неделе с 17 по 23 апреля: единственный, кого беды обойдут стороной

Астрологи назвали главного везунчика на неделе с 17 по 23 апреля - эти баловни судьбы, станут единственными представителями зодиакального круга, которых не коснутся беды в этот период. Главным астрологическим событием недели станет солнечное затмение в Овне. Это явление не очень благоприятно и может нести напряжение и конфликтность.

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При этом для Тельцов будущая неделя обещает оказаться куда легче и благоприятнее предыдущей. Многие вопросы будут решаться словно бы сами собой, а те, которые не решаются, могут утратить важность.

Это хорошее время для новых знакомств - как деловых, так и романтических. Лучшими днями недели должны стать вторник, 18 апреля и воскресенье, 23 апреля, последнее просто исключительно благоприятно для заботы о внешности.

По материалам 7days