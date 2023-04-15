Перемены коснутся всех: Василиса Володина рассказала, к чему готовиться с 15 апреля

Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет россиян во второй половине апреля.

Володина заявила, что расслабиться россиянам не придется. Даже те, кто привык без проблем и пробуксовок создавать новые проекты, почувствуют влияние приближающегося ретроградного Меркурия. Эта планета будет постоянно напоминать о прошлом.

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И влияние Марса скажется на коллективной работе. Могут участиться конфликты. Василиса Володина подсказала быть внимательнее к близким и коллегам, чтобы не потерять людей. Предсказание астролога передали в prokazan.ru.