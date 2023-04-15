Перемены коснутся всех: Василиса Володина рассказала, к чему готовиться с 15 апреля

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети 

Звездный эксперт по предсказаниям озвучила астрологический прогноз на ближайшее время.

Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет россиян во второй половине апреля.

Володина заявила, что расслабиться россиянам не придется. Даже те, кто привык без проблем и пробуксовок создавать новые проекты, почувствуют влияние приближающегося ретроградного Меркурия. Эта планета будет постоянно напоминать о прошлом. 

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И влияние Марса скажется на коллективной работе. Могут участиться конфликты. Василиса Володина подсказала быть внимательнее к близким и коллегам, чтобы не потерять людей. Предсказание астролога передали в prokazan.ru.

Напомним, ранее стало известно, что не нужно делать в период ретроградного Меркурия.

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