Кого из знаков зодиака можно назвать самым большим подкаблучником

Помните Бунша из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая? Так вот, этот знаменитый персонаж был классическим подкаблучником, но этот факт никак не влиял на его характер и на умение выпутываться из самых запутанных ситуаций. (Чего только стоило его временное замещение обязанностей царя Иоанна Грозного!)
Кстати, многие самые сильные мужчины признаются, что слушаются во всем свою жену. То же самое касается и женщин. Иные дамы надышаться не могут на своего благоверного и добровольно идут под каблук сапога любимого мужчины.
Среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются подкаблучники? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог, астролог, энергопрактик Алисия Артемьева.
Телец
Тельца нельзя победить в споре, но его легко загнать под каблук сладкими речами, лаской и любовью.
Тельцы падки на комплименты, легко мотивируются и прогибаются в отношениях. Главное действовать пряником, а не кнутом.
Близнецы
Во имя любви Близнецы готовы на многое: полюбить мелодрамы вместо боевиков, попсу вместо рока, суши вместо стейка. Это поистине одни из самых гибких знаков зодиака по отношению к другим людям.
Но есть маленькая проблемка. Близнецы слишком часто влюбляются.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Водолей
Водолеи - очень умные ребята и помыкать ими совершенно невозможно. Но они подстраиваются и прогибаются под партнера добровольно с осознанием того, что выглядят подкаблучниками.
Но в силу своей мудрости Водолеи решают, что это правильно для охранения гармоничных отношений и уютной атмосферы в семье.
Алисия Артемьева. Фото: личный архив