Кого из знаков зодиака можно назвать самым большим подкаблучником

Помните Бунша из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая? Так вот, этот знаменитый персонаж был классическим подкаблучником, но этот факт никак не влиял на его характер и на умение выпутываться из самых запутанных ситуаций. (Чего только стоило его временное замещение обязанностей царя Иоанна Грозного!)

Кстати, многие самые сильные мужчины признаются, что слушаются во всем свою жену. То же самое касается и женщин. Иные дамы надышаться не могут на своего благоверного и добровольно идут под каблук сапога любимого мужчины.

Среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются подкаблучники? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог, астролог, энергопрактик Алисия Артемьева.

Телец

Тельца нельзя победить в споре, но его легко загнать под каблук сладкими речами, лаской и любовью.

Тельцы падки на комплименты, легко мотивируются и прогибаются в отношениях. Главное действовать пряником, а не кнутом.