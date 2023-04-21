Пять имен женщин, которым суждено выйти замуж за иностранца

Иногда имя определяет человеческую судьбу с удивительной точностью. Как считает таролог и парапсихолог Галина Янко, женщины, которым при рождении дали эти имена, просто «обречены» на замужество с иностранцем.

Елена – только не курортный роман!

Елена - та самая прекрасная принцесса, которую очень хочется посадить на корабль и увезти к дальним берегам. Если вы хотите связать свою жизнь с гражданином другой страны, то посещайте места, где этих самых иностранцев можно встретить. Ни в коем случае не ищите любовь в другой стране во время отдыха! Курортный роман не принесет желаемого результата.

Ольга – с легкостью переезжает в другую страну

По своей природе Ольга легка на подъем. Ей ничего не стоит собрать чемодан и махнуть на постоянное место жительства через океан. Женщинам с таким складом характера и взглядами на жизнь проще полюбить мужчину из заморских краев и переехать к нему.

Татьяна – ее придется уговаривать

Татьяна – это то самое солнышко, которое нужно уговорить покинуть уютный дом. Она очень привязана к корням, но любовь сильнее. Татьяна редко рвется на волю, очень домашняя, чем и подкупает иностранного жениха. Знакомиться с иностранцами Татьянам следует через интернет.

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Дарья – ее любят иностранцы

Активная, бойкая и задорная Дарья очаровывает женихов, особенно европейских. Они находят ее достаточно европеизированной для интеграции в зарубежное общество, но и самобытной, что делает Дашу поистине уникальной невестой.

Янина – судьба жить на Востоке

Янина прельщает скромностью и красотой. Такое сочетание внешнего и внутреннего особенно ценят восточные мужчины. Поэтому у Янины есть все шансы стать русской Жасмин в арабской стране.

