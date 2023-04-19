Пять имен мужчин, которые ездят на премиальных автомобилях

На супер-дорогих машинах ездят не только миллионеры. Иногда это — только «пыль в глаза», а владелец премиального авто — весь в долгах. Таролог и парапсихолог Галина Янко объяснила, мужчины с какими именами предпочитают лучшие автомобили.

Константин — легкая жизнь, гладкая дорога

Константин любит сытную и комфортную жизнь, поэтому премиальное авто для него — это всего лишь удобное средство передвижения. Не более. Он никому ничего не доказывает ни на дороге, ни в жизни. Просто жизнь у него безупречная, а дорога гладкая, как стеклышко.

Егор — создает иллюзию успешной жизни

Егор из тех мужчин, кто покупает очень дорогое авто для того, чтобы потешить собственное эго. Особенно ярко это читается, если Егор из обеспеченной семьи, но сам так и не определился, чего хочет от жизни. Чтобы создать иллюзию успешной жизни, Его пересядет со спорткара за руль премиального авто.

Тимур — завлекает дорогим авто женщин

Тимур — горячий мужчина, который использует премиальное авто, как наживку. С помощью дорогостоящей машины Тимур привлекает внимание женщин и тешит свое эго. Собственно, это единственное назначение машины в понимании Тимура.

Артем — супер-машина в кредит

Артем — тот самый самозванец, который ездит на очень дорогом авто и платит кредит. Самое обидное, что содержать такой транспорт ему тоже не по карману, поэтому вместе с автокредитом приходится брать и кредитную карту, с помощью которой Артем оплачивает страховку, бензин и ТО.

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Александр — машина не показатель

Для Александра авто значит мало. Поэтому, глядя на машину Александра, сложно догадаться, сколько денег у него в кошельке. Даже при наличие солидного счета в банке он может передвигаться на скромном, но добротном седане. Однако если Александр выбирает премиальное авто, значит — эта машина ему по-настоящему понравилась.