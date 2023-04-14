Лучше отложить эти вещи на потом: чего стоит избегать в период ретроградного Меркурия

Эксперты в области гороскопов и предсказаний рассказали, что нельзя делать во время ретроградного Меркурия с 21 апреля по 15 мая.

К слову, во время ретроградного Меркурия прошлое постоянно будет напоминать о себе. Однако в этом нет ничего плохого. Если концентрироваться на положительных вещах, то можно увидеть уроки прошлого, а не его преследование.

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С чем и нужно быть аккуратнее в период ретроградного Меркурия, так это с документами и покупками. Траты в это время могут нанести урон кошельку. А приобретения быстро выйдут из строя.