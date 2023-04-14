«Попробовать нечто новое»: четыре знака, которые почувствуют на себе влияние солнечного затмения

Солнечное затмение

Солнечное затмение. Фото: Global Look Press 

Астрологи напоминают, 21 апреля произойдет полное солнечное затмение в Овне.

Стало известно, кто из знаков зодиака больше остальных почувствует на себе ближайшее солнечное затмение.

Во-первых, Овнов судьба испытывает на прочность. Если представители этого знака рассчитывали на отдых, то им вновь придется повременить. Работы станет только больше. Но Овны смогут преодолеть трудности.

«Вы переросли текущие обстоятельства и готовы попробовать нечто новое», — отметили астрологи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Во-вторых, Ракам солнечное затмение подскажет не бояться стремления к большему благу.

«Возможно, вы готовитесь начать поиски новой работы или даже совсем сменить профессию. В любом случае пора принять обязанности, которые вам предлагают», — добавили астрологи.

В-третьих, перемены в личной жизни ожидаются у Весов. Кто-то разорвет отношения и начнет поиск другого варианта для романа. А кто-то перейдет со своим избранником на новый уровень.

В-четвертых, у Козерогов появится вдохновение в период солнечного затмения. Одним представителям этого знака захочется приключений и путешествий, другим — сделать ремонт. Об этом астрологи рассказали для stylecaster.com.

Напомним, ранее стало известно, на что повлияет ретроградный Меркурий в апреле 2023 года.

Читайте также