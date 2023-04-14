Помалкивайте! Какой знак попадет под горячую руку начальства — Глоба

Помалкивайте! Какой знак попадет по горячую руку начальства - Глоба

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот 

Им лучше не ввязываться в полемику.

Представители этого знака зодиака рискуют навлечь на себя гнев вышестоящего руководства. Тамара Глоба советует им держать свои эмоции под контролем.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для Рыб пятница, 14 апреля, станет тяжелым и напряженным в эмоциональном плане днем.

«Есть вероятность того, что эти люди попадут под горячую руку руководства или же близких друзей. Не стоит принимать близко к сердцу все сказанные ими слова, скорее всего, они просто так высказались не подумав», — добавила астролог.

Накал страстей скоро уляжется. И те, кто переживет бурю, сохранив спокойствие, окажется в выигрыше. Поддержите свой авторитет в коллективе, проявив выдержку и осмотрительность.

По материалам rsute.ru

Читайте также