Помалкивайте! Какой знак попадет под горячую руку начальства — Глоба

Представители этого знака зодиака рискуют навлечь на себя гнев вышестоящего руководства. Тамара Глоба советует им держать свои эмоции под контролем.
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Для Рыб пятница, 14 апреля, станет тяжелым и напряженным в эмоциональном плане днем.
«Есть вероятность того, что эти люди попадут под горячую руку руководства или же близких друзей. Не стоит принимать близко к сердцу все сказанные ими слова, скорее всего, они просто так высказались не подумав», — добавила астролог.
Накал страстей скоро уляжется. И те, кто переживет бурю, сохранив спокойствие, окажется в выигрыше. Поддержите свой авторитет в коллективе, проявив выдержку и осмотрительность.
По материалам rsute.ru