Ссоры, стычки, конфликты: кому из знаков зодиака лучше захлопнуть рот — Глоба

Тамара Глоба в свежем прогнозе на пятницу, 14 апреля, назвала знак зодиака, которому звезды советуют обходить стороной спорщиков. Велика вероятность быть вовлеченными в скандал. Весы могут вызвать на себя огонь ответной артиллерии, если позволят себе лишнего. Лучшая тактика — молчание и полное игнорирование тех, кто нарывается на ссору.

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«Велика вероятность возникновения конфликтов и ссор. Нужно дать возможность высказаться и постараться найти компромисс. Если Весы не будут настроены на примирение, то и решить сложившуюся ситуацию никак не получится», — добавила астролог.

По материалам rsute.ru