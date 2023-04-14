Кому из знаков нужно воздержаться от трат, иначе полный крах: Глоба — гороскоп на 14 апреля

Тамара Глоба в прогнозе на 14 апреля назвала единственный знак зодиака, расточительство которого может выйти ему же боком. Львы должны проявить свою бережливость, иначе они рискуют остаться без копейки в кармане. Едва ли этим самовлюбленным нарциссам понравится роль должника.

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В этот день Львы почувствуют настоятельную потребность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Это похвальное стремление, но не стоит пытаться перевернуть все сразу с ног на голову. Идти к своей цели нужно медленным шагом.

«С деньгами 14 апреля следует вести себя очень осторожно, лучше воздержаться от крупных трат», — добавила астролог.

По материалам rsute.ru