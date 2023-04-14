Володина назвала два знака, для которых 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах

2023 год, по прогнозам Василисы Володиной, станет судьбоносным сразу для двух знаков зодиака, которые заживут по-новому. Перемены коснутся всех сфер жизни — бояться и отталкивать их не стоит. Новые перспективы пойдут им только на пользу.

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Скорпионы

Вот кто полностью изменит свое мышление. Год Водяного Кролика станет для этого знака зодиака важным во всех смыслах. Он будет наполнен счастьем и бурной энергией. Плутон откроет для Скорпионов врата к продолжительным и глубоким изменениям, которые коснутся вопросов семьи, отношений с родителями, возможной смены места жительства. Та опора, которая удерживала Скорпионов, вдруг исчезнет. Этот знак зодиака пересмотрит свои внутренние основы, меняя взгляд на многие вещи.