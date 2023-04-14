Володина назвала двух везунчиков 2023 года по годам рождения — сорвут денежный куш

Василиса Володина назвала два знака зодиака — везунчика 2023 года. Вот кому Вселенная будет благосклонна: они окажутся под покровительством Кролика. Любое начинание будет приносить этой парочке удовольствие, признание и материальное выражение.

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Телец

Наиболее важным из последних 2023 год обещает стать для Тельцов (21 апреля – 21 мая). Проходным его уж точно не назовешь. Хотя и предыдущие годы были окрашены важными событиями и яркими впечатлениями. Этот знак зодиака получит плоды тех изменений, которые были запущены им же несколько лет назад. Причем это касается нескольких сфер сразу. В материальном плане у Тельцов все стабильно — они не нуждаются.