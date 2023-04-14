Володина назвала двух везунчиков 2023 года по годам рождения — сорвут денежный куш

Василиса Володина назвала два знака зодиака — везунчика 2023 года. Вот кому Вселенная будет благосклонна: они окажутся под покровительством Кролика. Любое начинание будет приносить этой парочке удовольствие, признание и материальное выражение.
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Телец
Наиболее важным из последних 2023 год обещает стать для Тельцов (21 апреля – 21 мая). Проходным его уж точно не назовешь. Хотя и предыдущие годы были окрашены важными событиями и яркими впечатлениями. Этот знак зодиака получит плоды тех изменений, которые были запущены им же несколько лет назад. Причем это касается нескольких сфер сразу. В материальном плане у Тельцов все стабильно — они не нуждаются.
«Вы давно испытываете потребность поменять все! Полностью! Мощно! Сделать что-то по-настоящему большое», — заверила Володина.
Львы
Разжиться дополнительным средствами в 2023 году смогут Львы (23 июля – 21 августа). Кролик откроет перед ними новую должность на работе с красивой большой зарплатой. Однако для получения таких привилегий придется потрудиться — Львы будут учиться, поднимать свой авторитет, получать новую квалификацию и тому подобное. Сидеть на месте им нельзя — иначе деньги и перспективы пройдут мимо них.
«Подумаете, что улучшить в ваших знаниях и навыках, чтобы Юпитер не только пообещал, но и выполнил», — добавила астролог.
По материалам Telegram-канала Василисы Володиной