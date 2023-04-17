Переломный день! Что нас ждет 17 апреля - прогноз таролога

Удачный и для многих даже переломный день в карьере. Положение планет относительно вашего знака может совпасть с принятием важного решения.

Раки

Это может означать отказ от плана, который дается с трудом и не приносит особых результатов. И все же, если вы довели его до конца, у вас может быть довольно сильная привязанность к нему, которую трудно разрушить. Свежий взгляд может помочь вам. А обратная связь может стать открытием, как действовать дальше.

Козероги

Если вы чувствуете, что вам хочется чего-то добиться, пришло время задуматься о своих мотивах. Возможно, сейчас вы полны энтузиазма, но что ждет вас в будущем? Еще не поздно сменить направление, но в равной степени вы можете решить продолжать. Сегодняшняя Четверть Луны может высветить все сомнения, которые заставляют вас сомневаться.

Рыбы

Возможно, проект достиг той стадии, когда все должны объединиться. Если есть скрытые обиды, это возможность вынести их на всеобщее обозрение, обсудить и решить. Если этого не сделать, дело может не прийти к удовлетворительному завершению. Поощрение дискуссий - это мудрый шаг, так как после решения вопросов дела могут пойти в гору. Будьте активны и успех будет за вами.

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