Полоса везения засосет на 12 лет! Везунчик, которого ждет разворот на 180° — при деньгах

Астрологи назвали дни рождения тех, кто заручится поддержкой небесных светил. Удача будет сопутствовать только им одним — они займут прочное место среди любимчиков Вселенной. Еще как минимум 12 лет — вплоть до 2035 года —представители созвездия Льва останутся под покровительством судьбы, они пригреются под теплым крылышком. Беды, страхи, потери и испытания пройдут их стороной, даже не задев. Единственное, что требуется от Львов, — не ввязываться в споры и обходить стороной конфликты.

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Именно сейчас представители того знака знака формируют свое мировоззрение на годы вперед. Вселенная подарит им и любовь, и денежное изобилие. Кому-кому, а им грех жаловаться на судьбу. Везунчики во всем — они познают свою власть и силу.

По материалам sterlegrad