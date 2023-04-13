Скинут всю грязную работу: какой знак должен обходить начальство, иначе крах — Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который должен проявить бдительность. Середина апреля, особенно период с 12 числа, никак не располагает к альтруизму, лучше будет затаиться и со стороны наблюдать за тем, что происходит в коллективе. Такой совет астролог дала Тельцам.
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Активность в работе принесет им только вред. Не стоит обращать на себя лишнее внимание. Пословица «Тише едешь, дальше будешь» станет отличной тактикой.
«Ведь начальство может скинуть на них всю грязную работу. Тогда Тельцам точно будет не до веселья», — добавила астролог.
По материалам rsute.ru