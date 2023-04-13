Скинут всю грязную работу: какой знак должен обходить начальство, иначе крах — Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который должен проявить бдительность. Середина апреля, особенно период с 12 числа, никак не располагает к альтруизму, лучше будет затаиться и со стороны наблюдать за тем, что происходит в коллективе. Такой совет астролог дала Тельцам.