Жизнь с чистого листа: какой знак зодиака скоро закружит денежный вихрь — Глоба

Этой весной Тамара Глоба пророчит неземное счастье одному знаку зодиака, чья жизнь кардинально изменится. Совсем скоро Тельцов накроет невероятное везение и денежное довольство.

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В отличие от других знаков, представители этого созвездия будут закладывать фундамент своего богатого будущего — перед ними появятся финансовые перспективы. Весна для Тельцов — это период заработка.

Одинокие представители знака могут изменить свою судьбу, встретив человека, который завладеет их мыслями и сердцем. Ответное чувство обещает стать глубоким и пылким. Этот союз может привести к чему-то серьезному, а не просто к интрижке.