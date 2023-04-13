Глоба назвала даты критических событий апреля — лучше присядьте

Астролог Тамара Глоба заявила, что в апреле 2023 года произойдут события, которые кардинальным образом повлияют на представителей всех знаков зодиака. По ее словам, речь идет о солнечном затмении и ретроградном Меркурии.

«С 19 по 22 апреля — период наибольшего влияния затмения. И также последние пять дней апреля», — заявила она.