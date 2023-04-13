Василиса Володина назвала везунчиков апреля по годам рождения — ждет сладкая жизнь

Василиса Володина назвала везунчиков апреля по годам рождения - ждет сладкая жизнь

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Для них весна станет периодом удачи и богатства.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав главных фаворитов судьбы по годам рождения. Смотрим точный расклад — ищите себя в списке. Эти счастливчики на хорошем счету у Вселенной. Астролог пророчит им денежное довольство, везение — здоровье не подкачает. 

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Везунчики апреля. Фото: t.me/vasilisavolodina_official

Везунчики апреля. Фото: t.me/vasilisavolodina_official

Эти короли фортуны сумеют воплотить в жизнь все свои смелые мечты. Денег будет столько, только успевай подсчитывать. Апрель — это время зарабатывать и получать прибыль.

 

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