Василиса Володина назвала везунчиков апреля по годам рождения — ждет сладкая жизнь

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав главных фаворитов судьбы по годам рождения. Смотрим точный расклад — ищите себя в списке. Эти счастливчики на хорошем счету у Вселенной. Астролог пророчит им денежное довольство, везение — здоровье не подкачает.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».