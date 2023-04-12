Метания и противоречия: каким знакам зодиака Тамара Глоба предрекла сложности в апреле

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на 12 апреля и сделала акцент на те знаки зодиака, у которых этот день рискует сложиться не самым прекрасным образом.

Эксперт также внесла свои рекомендации по поводу того, как пройти этот период с минимальными потерями.

Весов измучают противоречия и метания между домом и работой. Тамара Глоба посоветовала расставить приоритеты таким образом: дела отложить, не взирая на упущенную выгоду, и заняться проблемами близких людей.

Девы будут озабочены проблемами детей и срывами личных планов.

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