Какие знаки зодиака могут открыть совместный бизнес – удача попрет

Водолей и Дева

У Водолеев всегда много идей. Они придумывают что-то новое, начинают воплощать в жизнь, потом им приходит новая идея и они склонны бросать старую на полпути к успеху. Для бизнеса это не есть хорошо. Непоследовательным и творческим Водолеем поможет прагматичная и расчетливая Дева.

Она не позволит деньгам раствориться, направит созидательную энергию Водолея в нужно русло и обратит идею в капитал. Но не только Водолеи зависимы от Дев, Девы в них нуждаются не меньше, потому у Дев с фантазией беда.

Телец и Овен

Оба знака зодиака притягивают деньги, но у них совершенно разный подход. Тельцы импульсивны и склонны к риску, зачастую неоправданному, поэтому теряют все. Но риск, которых их разоряет, позволяет Тельцам восставать из пепла.

Овны же, напротив, расчетливы и излишне боязливы. Вместе они способны создать тандем миллиардеров, так как Тельцы будут подталкивать Овнов к риску, а Овны тормозить Тельцов.

Стрелец и Рак

Рак любит копить, а Стрелец умеет деньги вкладывать. Пока Рак работает, чтобы на счету лежал миллион, Стрелец из миллиона сделает два. Они прекрасно дополняют друг друга в бизнесе, потому что цель Рака – иметь подушку безопасности, а для Стрельца – приумножение капитала.

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