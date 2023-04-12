Эпоха процветания! Три знака, которых ждут деньги, повышение и новая работа — еще четыре дня

Астрологи поделилась прогнозом до 16 апреля, назвав три знака зодиака, которые еще могут поймать свою волну везения. Они вошли в эпоху счастья, богатства и процветания. Главное — не упустить свой шанс. У этих везунчиков есть еще четыре дня, чтобы сорвать денежный куш или получить повышение по службе.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Львы

Вот, кто вообще не будет переживать из-за денег. Их будет предостаточно. Львы разбогатеют независимо от того, будут ли они вкалывать или нет. Доход этих баловней судьбы увеличится за счет независимых от них обстоятельств. Они могут получить большую сумму денег от супруга, родителей или даже дальних родственников.