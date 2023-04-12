Эпоха процветания! Три знака, которых ждут деньги, повышение и новая работа — еще четыре дня

Астрологи поделилась прогнозом до 16 апреля, назвав три знака зодиака, которые еще могут поймать свою волну везения. Они вошли в эпоху счастья, богатства и процветания. Главное — не упустить свой шанс. У этих везунчиков есть еще четыре дня, чтобы сорвать денежный куш или получить повышение по службе.
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Львы
Вот, кто вообще не будет переживать из-за денег. Их будет предостаточно. Львы разбогатеют независимо от того, будут ли они вкалывать или нет. Доход этих баловней судьбы увеличится за счет независимых от них обстоятельств. Они могут получить большую сумму денег от супруга, родителей или даже дальних родственников.
«Такие деньги позволят открыть двери в другой мир. Можно будет не откладывать средства на дорогую покупку, о которой мечтала вся семья», — добавили астрологи.
Рыбы
Проявят свой деловой авторитет, завершив крупный проект. Это позволит завоевать статус превосходного специалиста в своем деле. Поддержку им окажут коллеги. Начальство также высоко оценит стремления этого знака зодиака. Рыбы легко поднимутся по карьерной лестнице. Удача ждет их на службе — повышение им обеспечено.
Близнецы
Они давно искали высокооплачиваемую работу. И в ближайшее время им подвернется вакансия, о которой они мечтали. Нужно только проявить инициативу — поговорить с друзьями и знакомыми.
«Не стоит терять время, так как вас могут опередить конкуренты. Ведите себя максимально естественно на собеседовании. Стоит положиться на свою харизму», — отметили прорицатели.
По материалам sterlegrad