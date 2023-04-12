Глоба назвала даты рождения абсолютных везунчиков 2023 года — деньги прут мощно

Тамара Глоба назвала два знака зодиака-везунчика, которые сорвут денежный джекпот в 2023 году. Вселенная озолотит их своей щедростью. Астролог поделилась датами рождения тех, кто может рассчитывать на завидный куш — их ждет материальное изобилие.

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Раки

Начиная с весны, у этих баловней судьбы появятся новые финансовые возможности. Главным образом заработки будут идти вдали от дома. Весна и лето — идеальное время для обучения. Раки с головой уйдут в новые проекты, которые им предложат друзья. Отдача и успех придут во второй половине года и в 2024 году.