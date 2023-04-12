Глоба назвала даты рождения абсолютных везунчиков 2023 года — деньги прут мощно

Тамара Глоба назвала два знака зодиака-везунчика, которые сорвут денежный джекпот в 2023 году. Вселенная озолотит их своей щедростью. Астролог поделилась датами рождения тех, кто может рассчитывать на завидный куш — их ждет материальное изобилие.
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Раки
Начиная с весны, у этих баловней судьбы появятся новые финансовые возможности. Главным образом заработки будут идти вдали от дома. Весна и лето — идеальное время для обучения. Раки с головой уйдут в новые проекты, которые им предложат друзья. Отдача и успех придут во второй половине года и в 2024 году.
«С августа и до середины осени — успехи в учебе,интеллектуальной деятельности, в командировках. В октябре — присмотрите за домом, имуществом, берегите родителей. Придут перспективы в творчестве, любви и делах детей. Перемены дома, работы, жилья откроют зиму», — заверила Глоба.
Девы
Все, во что они вкладывались — работа, карьера, учеба, — принесет свои плоды и отдачу во второй половине года, успех закрепится и в следующем году. Отсюда и стабильное материальное положение. Именно в дороге представители этого знака зодиака получат признание и уважение.
«Вторая половина лета и первая половина осени успешны в личных делах, работе, спорте, обучении и переговорах. Но в середине октября — начале ноября сорвутся поездки, встречи, договоры, будут расходы и потери. Придется потратить немало сил на восстановление личных отношений», — добавила астролог.
Дни рождения Раков выпадают на даты с 22 июня по 22 июля.
Дни рождения Дев выпадают на даты с 24 августа по 23 сентября.
По материалам YouTube-канал Тамары Глобы