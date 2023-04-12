Женщины с этими тремя именами слывут пустоголовыми дурочками — зато корчат всезнаек

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась списком женских имен, обладательницы которых в миру слывут пустоголовыми дурочками, зато мнят себя всезнайками. Мужчины часто клюют на их внешнюю красоту, даже не догадываясь, какое «счастье» им досталось. Самые сообразительные убегают, остальные терпят экстравагантность глупышек.

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Серафима

Серафимы бывают очень умны. Точнее, образованны. У них может быть IQ уровня гения, но эти женщины совершенно не пригодны к жизни за пределами научных конференций и университетских аудиторий. Поэтому Серафима будет уверена, что самая умная на свете, расчесываясь вилкой.