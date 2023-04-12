Женщины с этими тремя именами слывут пустоголовыми дурочками — зато корчат всезнаек

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась списком женских имен, обладательницы которых в миру слывут пустоголовыми дурочками, зато мнят себя всезнайками. Мужчины часто клюют на их внешнюю красоту, даже не догадываясь, какое «счастье» им досталось. Самые сообразительные убегают, остальные терпят экстравагантность глупышек.
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Серафима
Серафимы бывают очень умны. Точнее, образованны. У них может быть IQ уровня гения, но эти женщины совершенно не пригодны к жизни за пределами научных конференций и университетских аудиторий. Поэтому Серафима будет уверена, что самая умная на свете, расчесываясь вилкой.
Ксения
Ксения склонна к очень глупым поступкам в процессе жизни. Например, будучи счастливой в браке, она может неожиданно решить, что влюбилась, и разрушить прочную семью. Ксения может влюбиться в женатого мужчину и вызвать на разговор законную жену. В общем,, глупостей в прекрасной головке Ксений предостаточно!
Ирма
Часто Ирма не сильна в учебе, не сильна в коммуникациях, не сильна в бытовых вопросах. Ее душа несколько деревянная, она не склонна чувствовать других или ловить их настроение. Но Ирма мнит себя экспертом во всем. В зависимости от дуновений ветра в обществе, она может быть и эпидемиологом, и экономистом, и политологом.
Таролог Галина Янко. Фото: личный архив