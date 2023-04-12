Три знака зодиака, которые сорвут денежный куш в середине апреля — расклад по дате рождения

Астролог Анна Савельева специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на середину апреля, назвав три знака зодиака — везунчика, которые сорвут денежный куш. Вселенная будет на их стороне. Главное — не упустить шанс.

Деньги придут сами, только успевай подсчитывать. Переменчивая фортуна окружит этих баловней судьбы своей заботой. Среди счастливчиков окажутся: Овны, Козероги и Рыбы — им крупно повезет с деньгами.

Все дело в том, что Венера, которая является символическим управителем второго дома — дома денег, делает хороший аспект к планетам, которые считаются управителями данных знаков зодиака.