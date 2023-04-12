Впервые за много лет! Володина назвала везунчика 2023 года по дате рождения - смотрим

Именно Козероги в год Водяного Кролика станут теми счастливчиками, перед которыми Вселенная распахнет врата неземного блаженства - впервые за долгие годы. Этот знак зодиака ощутить не только внутреннее, но и внешнее проявление свободы. Им будет казаться, что сама жизнь раскрыла перед ними любящие объятия.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Как будто рушатся тяжелые оковы, которые сдерживали вас много лет. Дом и домашние дела принесут большую радость», — добавила астролог.

Козероги будут вкладываться и в свое финансовое положение: сделают несколько приятных приобретений, улучшат жилищные условия, купят недвижимость. Они получат шанс потратить свои деньги на то, о чем давно мечтали - самое дорогое и желанное.

Дни рождения Козерогов выпадают на даты с 21 декабря по 19 января.

По материалам Telegram-канал Василисы Володиной.