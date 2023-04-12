Вьют из мужей веревки! Женщины с этими тремя именами выходят замуж только по любви — раз и на всю жизнь

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась списком женских имен, обладательницы которых бесконечно счастливы в браке. Они выходят замуж только по большой любви — раз и на всю жизнь.

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Оксана

Оксаны при первом знакомстве с мужчинами часто воспринимаются как простушки. Эта простота и открытость подкупает, а потом Оксана начинает открываться с другой стороны. Мужчина узнает, что у нее есть свое мнение, личные границы и моральные рамки. При этом установки Оксаны сильны и непоколебимы. Вскоре мужчина бесповоротно влюбляется.