Вьют из мужей веревки! Женщины с этими тремя именами выходят замуж только по любви — раз и на всю жизнь

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась списком женских имен, обладательницы которых бесконечно счастливы в браке. Они выходят замуж только по большой любви — раз и на всю жизнь.
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Оксана
Оксаны при первом знакомстве с мужчинами часто воспринимаются как простушки. Эта простота и открытость подкупает, а потом Оксана начинает открываться с другой стороны. Мужчина узнает, что у нее есть свое мнение, личные границы и моральные рамки. При этом установки Оксаны сильны и непоколебимы. Вскоре мужчина бесповоротно влюбляется.
Руслана
Руслана, напротив, отпугивает мужчин силой своего духа и характера. Она действует открыто и страстно — отсекает ненужное. Эта не та женщина, которая пойдет с вами на свидание, потому что дома отключили интернет и ей нечем заняться. Нет, Руслана не разменивается по мелочам, а ждет того самого. Когда тот самый приходит — это любовь на всю жизнь.
Злата
Злата добра и мудра. Эта женщина, которая вьет из мужа веревки, но он уверен, что глава в семье. Она сладко говорит и мягко стелет, гладит по шерстке и потакает. Но, если вы перешли черту, Злата живо вас поставит на место. Такие качества — мягкость и уступчивость, граничащая с непримиримостью, — подкупают. От Златы муж может уйти только на тот свет.
Таролог Галина Янко. Фото: Global Look Press