Весна откроет врата к большим деньгам: Глоба пророчит прибыль единственному знаку

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который озолотится весной — апрель и май станут теми периодами, когда эти везунчики будут активно зарабатывать. Если другим астролог сулит хлопоты и беды, то Овны станут любимчиками переменчивой фортуны. Вселенная одарит их материальным изобилием.