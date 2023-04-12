Весна откроет врата к большим деньгам: Глоба пророчит прибыль единственному знаку

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который озолотится весной — апрель и май станут теми периодами, когда эти везунчики будут активно зарабатывать. Если другим астролог сулит хлопоты и беды, то Овны станут любимчиками переменчивой фортуны. Вселенная одарит их материальным изобилием.
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«Весна откроет период заработков, реализации личных планов. Будут хорошие возможности крупных и мелких приобретений. Лето отмечено любовью, обольщениями, творческим успехом», — добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глобы