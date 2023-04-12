«Отсиживаться дома не стоит»: Тамара Глоба рассказала, кому из знаков придется преодолевать себя

Астролог Тамара Глоба рассказала о знаках, которые в апреле столкнутся с сопротивлением и инертностью.

Глоба отметила, что Весам нужно перестать сомневаться в себе. Когда уверенность начнет преобладать над сомнениями, тогда дела представителей этого знака преобразятся.

«Даже придется отказаться от некоторых планов или передвинуть их на другой период. Главное — собраться с силами, чтобы адаптироваться к новым условиям, и не бояться рисковать», — заявила Глоба.

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Бороться с пассивностью придется и Тельцам, если они хотят обрести счастье в личной жизни.