«Отсиживаться дома не стоит»: Тамара Глоба рассказала, кому из знаков придется преодолевать себя

Астролог Тамара Глоба рассказала о знаках, которые в апреле столкнутся с сопротивлением и инертностью.
Глоба отметила, что Весам нужно перестать сомневаться в себе. Когда уверенность начнет преобладать над сомнениями, тогда дела представителей этого знака преобразятся.
«Даже придется отказаться от некоторых планов или передвинуть их на другой период. Главное — собраться с силами, чтобы адаптироваться к новым условиям, и не бояться рисковать», — заявила Глоба.
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Бороться с пассивностью придется и Тельцам, если они хотят обрести счастье в личной жизни.
«Отсиживаться дома не стоит. Неженатых/незамужних Тельцов жду неожиданные повороты в личной жизни», — заключила Тамара Глоба в беседе с prokazan.ru.
Напомним, ранее таролог подсказала, что говорят карты о 12 апреля.