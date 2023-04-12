«Выход на новый уровень»: таролог подсказала, что говорят карты о 12 апреля

Стало известно, что ждать всем знакам от 12 апреля.
Оказалось, в эту среду представители огненных знаков смогут выйти на новый уровень, завершив старые дела. Причем это касается почти всех сфер жизни Овнов, Стрельцов и Львов.
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«По «Черной мессе» люди будут вступать в ряды какого-либо круга: книголюбы, эзотерики и прочее. То есть выход на новый уровень позволит вступить в некий круг избранных», — отметила таролог.
Тельцам, Девам и Козерогам покажется, что они никому не нужны. Но на самом деле им стоит задуматься, не слишком ли они тяжелую ношу взвалили на свои хрупкие плечи. День располагает поговорить по душам.
Что касается водных знаков, они будут настроены 12 апреля посвятить себя чему-то духовному. Также подойдет общение с родственниками.
А воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водолеи) будут трудиться в спорте или на учебе. Об этом таролог рассказала для vnimanie.pro.