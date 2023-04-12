«На повестку дня встанет денежный вопрос»: на что повлияет ретроградный Меркурий в апреле 2023 года

Также Елена Мун призвала не принимать в период с 20 апреля по 16 мая никаких эмоциональных решений.

«Думайте не только о личном благе, но и о других людях. На повестку дня могут встать дела с недвижимостью, решение затяжных земельных, имущественных вопросов, перераспределение прибыли. Причем не стоит начинать, но заканчивать решение подобных вопросов – можно», – заключила астролог в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, кто из знаков в апреле ощутит удачу на себе.