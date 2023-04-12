«На повестку дня встанет денежный вопрос»: на что повлияет ретроградный Меркурий в апреле 2023 года

Планеты

Планеты. Фото: Global Look Press 

Астролог Елена Мун поделилась важной информацией о периоде с 20 апреля по 16 мая.

Стало известно, что принесет за собой уход Меркурия в ретроградное движение в знаке Тельца. 

Астролог Елена Мун заявила, что положение планеты в апреле скажется на финансовых делах знаков.

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«Многие озаботятся о благосостоянии, на повестку дня встанет денежный вопрос. Многим придется изменить финансовые стратегии, пересмотреть отношения к деньгам. Это период закладки событий на несколько лет вперед, поэтому будьте внимательны и осмотрительны», – отметила эксперт.

Также Елена Мун призвала не принимать в период с 20 апреля по 16 мая никаких эмоциональных решений.

«Думайте не только о личном благе, но и о других людях. На повестку дня могут встать дела с недвижимостью, решение затяжных земельных, имущественных вопросов, перераспределение прибыли. Причем не стоит начинать, но заканчивать решение подобных вопросов – можно», – заключила астролог в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, кто из знаков в апреле ощутит удачу на себе.

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