«На повестку дня встанет денежный вопрос»: на что повлияет ретроградный Меркурий в апреле 2023 года

Стало известно, что принесет за собой уход Меркурия в ретроградное движение в знаке Тельца.
Астролог Елена Мун заявила, что положение планеты в апреле скажется на финансовых делах знаков.
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«Многие озаботятся о благосостоянии, на повестку дня встанет денежный вопрос. Многим придется изменить финансовые стратегии, пересмотреть отношения к деньгам. Это период закладки событий на несколько лет вперед, поэтому будьте внимательны и осмотрительны», – отметила эксперт.
Также Елена Мун призвала не принимать в период с 20 апреля по 16 мая никаких эмоциональных решений.
«Думайте не только о личном благе, но и о других людях. На повестку дня могут встать дела с недвижимостью, решение затяжных земельных, имущественных вопросов, перераспределение прибыли. Причем не стоит начинать, но заканчивать решение подобных вопросов – можно», – заключила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, кто из знаков в апреле ощутит удачу на себе.