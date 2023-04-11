Этот знак поймает три столпа удачи: деньги, покупки и любовь — пророчество Глобы

Этот знак поймает три столпа удачи: карьерный рост, деньги и любовь — пророчество Глобы

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Везунчики сумеют воплотить в жизнь самые смелые мечты.

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который поймает сразу три столпа удачи — их с головой накроют деньги, крупные покупки и любовь. Только успевай подсчитывать дивиденды. 

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Апрель — это период прибыли для Рыб. Перед ними месяц откроет значительные финансовые возможности. Это время хороших заработков, крупных покупок и удачных вложений.

Появятся новые друзья: круг ваших знакомых расширится. Представители этого знака встретят свою вторую половинку. Они смогут завязать полезные контракты, которые в скором времени принесут материальную отдачу. Звезды советуют Рыбам не вкладываться в сомнительные проекты, действовать осторожно, прислушиваясь к интуиции.

«Параллельно проявляйте внимание к дому: берегите домашних, своих близких, особенно в третьей декаде. Присмотрите за маленькими детьми, помогите взрослым», — добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы

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