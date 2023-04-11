Глоба пророчит одному знаку зодиака фееричный успех на работе: вы сами удивитесь

Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в апреле ждут значительные перемены и они будут связаны с успехом на службе. Звезды благоволят этим везунчикам — перед ними расстилается новый путь к успеху и материальному изобилию.
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Апрель станет периодом приключений для Стрельцов. Их ждут любовь, поддержка близких, отдых с любимыми.
Это идеальное время для продвижения проектов, публичных выступлений и карьерного роста. Этому знаку зодиака удаются многие дела. На работе появятся новые идеи и возможности.
Вселенная подарит Стрельцам шанс воплотить свои планы в жизнь до третьей декады месяца. Друзья будут помогать практически во всех делах. Необходимо присмотреть за домом, очень важно уделить внимание детям.
По материалам YouTube-канала Тамары Глобы