До осени! Володина назвала знак зодиака, который весной будет работать как проклятый

Астролог Василиса Володина заявила, что у Львов в этом году будет не как у всех. Весна заставит представителей этого созвездия чрезмерно трудиться. Полегче станет только в середине лета.

«Для текущих дел, поездок, учебы, торговли, деловых встреч - успешны даты с 11 по 22 июля», - заявила она.

Вообще, по словам Володиной, Венера будет ретроградна во Льве вплоть до осени. А это значит, что пока надо запастись терпением и лучше не начинать важных дел.

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