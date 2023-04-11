Шанс на миллион — хватайте! Везунчик, которому предложат работу — деньги попрут с 7 мая

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на середину апреля, назвав знак зодиака, который может притянуть к себе денежные потоки. Удачным периодом станет для них вторая половина месяца — с 11 апреля.

Львы часто бывают несдержанными и импульсивными, они вначале делают, а потом думают. Обычно это негативно отражается на их жизни, но, когда Венера пребывает в знаке Близнецов, такое отношение оказывается на руку Львам.

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Сейчас очень важно, не думая о последствиях, хвататься за любую подработку, чтобы запустить денежный поток и стать богаче.

Львы отлично справятся с этим и первые плоды своих стараний ощутят, как Венера перейдет в более спокойного Рака, то есть после 7 мая. А вот в личной жизни этого знака зодиака ждет шквал эмоций — флирт поможет выйти из состояния грусти.

По материалам 7days