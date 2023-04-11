Баловень судьбы, который привлечет деньги в свою жизнь с 11 апреля — озолотится

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на середину апреля, назвав знак зодиака, который сорвет денежный куш с 11 апреля. Вот кому везет во всем! Только успевай подсчитывать — деньги идут к ним сами.

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«Хотя Венера переходит в Близнецы, нежно любить она продолжает Тельца. Люди этого знака удивительным образом оказываются в нужном месте и в нужное время. Тельцы смогут развлечь себя приятными романтическими беседами с человеком, который им симпатичен. А деньги так и будут идти прямо в руки. Старайтесь взять от жизни все, пока ваша белая полоса еще не закончилась», — добавила астролог.

По материалам 7days