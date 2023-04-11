Глоба назвала двух везунчиков апреля, их ждет чистейшая полоса удачи — разворот на 180°

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом на апрель, назвав два знака зодиака — везунчика, которые заживут как короли. Впереди только самое лучшее — полный разворот на 180°.
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Перемены коснутся тех, кто родился с 22 июня по 22 июля и с 24 сентября по 23 октября. Первые счастливчики — Раки. Апрель поставит перед ними новые задачи и даст возможности для их воплощения. Месяц станет удачным периодом для поездок, путешествий и переездов. Раки почувствуют себя любимыми и нужными.
«У Раков появятся перспективы для дальнейшего будущего и заработков. В третьей декаде будьте внимательны в работе: поменяется начальство. В вашей жизни наступило время карьерного поворота», — заверила Глоба.
Среди везунчиков окажутся и Весы. Апрель принесет им много перемен, которые будут связаны с новыми людьми. Меняются финансовые события и те, что связаны с договором. Изменятся в первой половине месяца и личные отношения. Это период, когда на службе уходят сотрудники и люди, к которым вы привыкли, но появляются новые.
«Работы станет меньше или она будет более концентрированной и жесткой: добиваясь успеха в своих делах, сконцентрируйтесь на самом главном, не распыляйте внимание», — добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба