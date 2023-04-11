Глоба назвала двух везунчиков апреля, их ждет чистейшая полоса удачи — разворот на 180°

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом на апрель, назвав два знака зодиака — везунчика, которые заживут как короли. Впереди только самое лучшее — полный разворот на 180°.

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Перемены коснутся тех, кто родился с 22 июня по 22 июля и с 24 сентября по 23 октября. Первые счастливчики — Раки. Апрель поставит перед ними новые задачи и даст возможности для их воплощения. Месяц станет удачным периодом для поездок, путешествий и переездов. Раки почувствуют себя любимыми и нужными.