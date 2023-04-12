«Слило его в унитаз»: таролог предсказала будущее Милохина

Недавно Даня Милохин дал интервью блогеру Эльдару Джарахову, в котором рассказал, что очень жалеет о разрыве связи с Россией. Сейчас Даня живет в Дубае – в большой квартире иноагента Моргенштерна*, где специально для него выделили комнату. Основной источник заработка блогера – редкие частные заказы, за которые он берет миллион рублей.
Для обывателя, конечно, большая сумма, а вот для Дани Милохина, привыкшего покупать кроссовки за 750 рублей, - весьма негусто. Также, чтобы отложить денег на жизнь, некогда популярный блогер продал свой роскошный автомобиль за пять миллионов.
Несмотря на все обстоятельства, Даня Милохин сохраняет оптимизм и уверен, что в России он по-прежнему звезда и сможет повторить свой успех. А вот таролог, психолог, писатель Марианна Абравитова так не думает, о чем и рассказала Teleprogramma.pro
* - Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента.
Марианна Абравитова. Фото: соцсети
«Даня Милохин действительно израсходовал ту энергию, тот потенциал успеха, которые ему давал Господь. Потому что такой поворот судьбы, такой энергетический выплеск – это действительно был шанс. И он уже реализован, - отметила Марианна Абравитова.
А все, что произошло дальше, слило его в унитаз. Поэтому ни о каком успехе прежнего уровня уже речи не идет. Хотя за счет старых друзей Даня еще может проявлять себя, устраивать мини-коллаборации. Но сейчас он откатился от точки, где его ожидал успех, очень далеко».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- Но, как известно, Милохин не из тех, кто сдается…
- Конечно, он еще будет предпринимать попытки каких-то проектов. Однако я не вижу, что из этого можно слепить что-то стоящее. И даже если идея будет хороша, то из потенциала его судьбы уже ничего не почерпнешь.
Есть люди, у которых успех равномерно разложен по всей линии жизни. И это действительно логично. А в случае с Даней все случалось не благодаря логике, а благодаря уникальному везению, повороту колеса Фортуны в его сторону. И он вовремя запрыгнул на это колесо.
Как говорится, поймал птицу счастья за хвост, но не удержал. Нет, Даня Милохин больше не будет блистать. Его звезда закатилась!
Напомним, неприятности в жизни Дани Милохина начались после того, как он отказался продолжать сниматься в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, сославшись на усталость. После этого инцидента Милохину перестали доверять участие в крупных проектах.
Даня Милохин. Фото: соцсети
Сейчас Даня, живущий в Дубае, все же верит, что в одну и ту же реку можно войти дважды.