«Слило его в унитаз»: таролог предсказала будущее Милохина

Недавно Даня Милохин дал интервью блогеру Эльдару Джарахову, в котором рассказал, что очень жалеет о разрыве связи с Россией. Сейчас Даня живет в Дубае – в большой квартире иноагента Моргенштерна*, где специально для него выделили комнату. Основной источник заработка блогера – редкие частные заказы, за которые он берет миллион рублей.

Для обывателя, конечно, большая сумма, а вот для Дани Милохина, привыкшего покупать кроссовки за 750 рублей, - весьма негусто. Также, чтобы отложить денег на жизнь, некогда популярный блогер продал свой роскошный автомобиль за пять миллионов.

Несмотря на все обстоятельства, Даня Милохин сохраняет оптимизм и уверен, что в России он по-прежнему звезда и сможет повторить свой успех. А вот таролог, психолог, писатель Марианна Абравитова так не думает, о чем и рассказала Teleprogramma.pro

* - Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента.