Будет зеркалить! Самые опасные дни мая – затаитесь в эти даты

5 мая следите за языком и помыслами. В этот день вас может раздражать все и все. Возникнет ощущение, что весь мир сговорился, чтобы вывести вас из себя. По сути, так оно и будет, но виноваты в этом не планеты, а вы сами. Зеркальная дата зеркалит и нас, то есть 5 мая мы будем получать от жизни ровным счетом то, что сами ей отдаем.

9 мая не стройте планов и на время отложите уже начатые проекты. С 21 апреля по 15 мая мы находимся под чарами ретроградного Меркурия, но именно 9 мая влияние разрушительной энергии Меркурия будет чувствоваться особенно остро. В этот период будет ничего не получаться, все планы будут рушатся, а земля уходить из-под ног. Самое лучшее решение – не предпринимать ничего! Жить по наитию.

На 19 мая не стоит намечать никаких сделок. Продажа или покупка квартиры, машины, дачного участка. Даже бронь пакетного тура, если она подразумевает внесение минимальной суммы денег, лучше отложить. В этот рождается новая Луна, поэтому энергии на осуществление планов у нас просто не будет. Соответственно возрастают риски купить что-то с обременением, то чем мы не сможем воспользоваться очень долго или даже никогда.

27 мая будьте к себе особенно внимательны и терпеливы. Позвольте себе выспаться, поваляться в постели, съесть что-то вкусное. Это очень важный день, который не терпит золотой середины. Если вы в этот день будете баловать себя, то он наполнит вас здоровьем и энергией, а если будете работать – отберет остатки сил, возрастут риски жалоб на здоровье.

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