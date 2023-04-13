Сердце и нервы: гороскоп здоровья на май для всех знаков зодиака

Овен

Не стоит испытывать на себе экзотические нетрадиционные методы лечения. Есть большой риск серьезного причинения вреда организму. Если действительно чувствуете себя плохо — обращайтесь к доказательной медицине, к проверенному врачу.

Телец

Помните, что вы человек, а не ломовая лошадь. Отнеситесь к себе с заботой, не взваливайте большое количество дел своих и чужих. Звезды рекомендуют к концу недели расслабиться на сеансе массажа.

Близнецы

Вам необходимо морально и физически подготовиться к скорому активному периоду. Особое внимание уделите выносливости организма. Включите в ежедневную рутину зарядку и прогулку. Тренировки в зале или бег на улице — идеальный способ укрепить мышцы.

Рак

С начала недели пересмотрите пищевые привычки. Вам не желательно долго голодать и нарушать режим. Старайтесь питаться сбалансированными блюдами, чтобы надолго хватало энергии, без тяжести в желудке. Особое внимание уделите сезонным корнеплодам.

Лев

Наконец-то наступает время, когда причина старой проблемы со здоровьем будет найдена. После долгого поиска лечения и сдачи анализов ваш врач составит программу, которая принесет положительные изменения и в довольно короткий срок. Звезды рекомендуют строго следовать методике специалиста.

Дева

В течение следующих 7 дней обратите внимание на свои ноги. Отнеситесь к ним с максимальной заботой и любовью. Старайтесь ходить в удобной обуви, не спеша. Подключайте упражнения для ног и разминке стоп. Обязательно делайте массаж и теплые ванночки по вечерам.

Весы

Ваш организм готов меняться в лучшую форму. Ему хочется получать максимум полезной и вкусной еды. Попробуйте сбалансированную диету, которая учит контролировать чувство голода. Звезды подсказывают, что если все делать правильно, то удержать новый комфортный вес будет гораздо легче.

Скорпион

Наслаждайтесь каждым солнечным днем на этой неделе. Постарайтесь греться под его лучами как можно больше. Ваш организм просит дополнительную порцию витамина D, чтобы стать счастливее. Солярий не будет хорошей заменой — только натуральный источник.

Стрелец

Запишитесь к стоматологу, как минимум, на профилактический осмотр или гигиеническую чистку. Сейчас благоприятное время для лечения зубов. Мелкие недочеты будет легко исправить, а более сложные манипуляции лучше приживутся.

Козерог

Подключайте к ежедневной зарядке упражнения для шеи и позвоночника. Хорошо помогают покачивания на спине и плавные скрутки. Если такие нагрузки не решили проблему головных болей и дискомфорта в лопатках — записывайтесь к проверенному остеопату.

Водолей

Два-три дня на этой неделе рекомендуется сделать веганскими. Исключите все источники животного белка. За это время пищеварительная система немного разгрузится, и вы снова почувствуете легкость. Такая «диета» поможет восстановить естественное проявление голода и аппетита.

Рыбы

Вам не кажется, что вы поникли от усталости. Переутомление опасно для вашего организма. Если не возьмете сейчас себе короткий отпуск, то тело даст серьезный сбой. Устройте «пенсионерские» дни — ешьте легкую пищу, гуляйте в парке, играйте в интеллектуальные игры, ложитесь спать в 22:00.

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