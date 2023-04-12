Упадут деньги и разрешатся проблемы: самые удачные дни мая – по датам

4 мая

В этот день во едино складываются сразу два благоприятных фактора. Во-первых, растущая Луна во второй фазе. Во-вторых – Луна находится в Весах. Оба фактора несут в себе заряд на начинание чего-то нового. И это новое непременно должно стать чем-то перспективным, а в дальнейшем успешным. Присмотрите к этому дню заранее, чтобы наметить на 4 мая старт нового дела.

10 мая

Третья фаза убывающей Луны, которая находится в Козероге. Этот тот самый случай, когда убывающая Луна сулит блага, а не потери. Убывающая Луна поможет решить старые проблемы: разорвать отношения, которые давно тяготят, сменить работу.

Но Козерог смягчит влияние Луны. Таким образом, отношения будут не разорваны, а перейдут на новый уровень, человек не лишится работы, а получит интересное предложение. То есть старое будет завершено не крахом, а переходом на новую ступень.

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11 мая

Третья фаза убывающей Луны. Луна переходит из Козерога в Водолея. Влияние прошлого дня сохраняется, так как тяга к переменам и решению важных вопросом никуда не делась. Однако благодаря влиянию Водолея появится толчок двигаться вперед и даже рисковать. Не бойтесь это делать! Риск оправдан.

25 мая

Растущая Луна в знаке Льва. Очень романтичный день. Если вы давно одиноки и ваше сердце жаждет любви, проведите 25 мая в местах, где велик шанс завести знакомство. Но не выбирайте ночные клубы! Ведь 25 мая есть шанс встретить любовь на всю жизнь. Не разменивайтесь на интрижки. Так же день хорошо для завершения долгоиграющих дел и планирования новых, но не столь серьезных.