Выбросите это из головы! Знаки зодиака, которым надо взять себя в руки 15 апреля

Тельцы

Хотите чего-то или кого-то так сильно, что не можете выбросить это желание из головы? Чем сильнее вы этого жаждете, тем меньше вероятность того, что это желание будет удовлетворено. Ослабьте хватку и плывите по течению – это будет лучшим вариантом. Если вы сможете быть счастливыми независимо от того, осуществится ваше желание или нет, то в долгосрочной перспективе это подарит вам ценный опыт.

Скорпионы

Желание сэкономить может вступить в конфликт с желанием инвестировать в идеи, которые кажутся захватывающим шагом вперед. Вам так много хочется изучить и попробовать, но затраты могут вас оттолкнуть. Не отказывайтесь от своей мечты. Если вы все хорошо спланируете, то сможете постепенно продвигаться вперед. И в ближайшие месяцы вы будете довольны своим прогрессом.

Козероги

Вам трудно достучаться до кого-то? Постарайтесь не принимать отказ или несогласие на свой счет. Однако, если вы будете долго сосредоточены на чем-то неприятном, вы можете впасть в уныние. Возможно, вашему оппоненту просто нужно больше времени, чтобы осознать, что вы правы.

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