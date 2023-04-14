Вы застряли: какие сложности подготовила Вселенная для этих людей 14 апреля

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Львы

Львы на пороге возможности, о которой давно мечтали, могут оказаться в неприятном положении, когда другие обязательства отнимают у много времени, не оставляя возможности что-либо предпринять. Однако вы можете найти выход. Если вы договоритесь о некоторой свободе действий или делегируете ключевые задачи, это может дать вам необходимую точку опоры, чтобы взяться за дело и насладиться результатом.

Стрельцы

Вы можете быть готовы приложить много усилий для решения какой-либо задачи. Это хорошо, если только вы не навалите на себя слишком много. Если вы жонглируете обязательствами или сроками, то ситуация может стать напряженной, если вы будете пытаться угодить всем. Признайтесь себе, что вы не обладаете сверхспособностями. За день можно успеть сделать только очень многое, поэтому будьте лояльны к себе.

Козероги

Чтобы продвинуться вперед, вам нужно учитывать, что ваши мысли определяют вашу жизнь. Мысль о том, что вы застряли, - это всего лишь мысль, и если вы откажетесь отождествлять себя с таким мышлением и позволите своим инстинктам взять верх, вы сможете найти выход. Если вы хотите получить другой результат, то вам нужно действовать по-другому, чтобы обрести успех, к которому вы стремитесь.

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