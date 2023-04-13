Осторожно! Рядом недоброжелатели! Что нас ждет 13 апреля

Сегодня вам следует опасаться тех, кто хочет заключить с вами партнерство или совершить сделку. Это не значит, что вы должны отвергнуть все предложения и не принимать финансовых решений, но тщательно обдумайте все, прежде чем подписывать какие-либо документы.

Овны

Убедитесь, что вы хорошо знаете своего будущего партнера и осведомлены о его прошлых финансовых делах и выборе. Сегодня не доверяйте никому слепо, когда дело касается финансовых вопросов. Помните о возможных финансовых потерях и задержках.

Львы

Не принимайте необдуманных решений по поводу своих расходов, будьте разумны и в других сферах своей жизни, так как сегодня могут возникнуть неожиданные проблемы.

Стрельцы

Недавнее решение, принятое в отношении финансов, вызывает у вас стресс. Возможно, сейчас вам также трудно преодолеть какие-то трудности и препятствия в вашем бизнесе. Не волнуйтесь, так как ситуация изменится к лучшему быстрее, чем вы думаете. Но с этого момента будьте осторожны в своих финансовых решениях, пока не убедитесь, что вы снова на верном пути.

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