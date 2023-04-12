Связь Меркурия с Сатурном: какие сюрпризы приготовило нам 12 апреля

День, полный возможностей в отношении карьеры.

Девы

Если вы загорелись какой-то идеей, то воплощение ее в жизнь может оказаться тяжелой работой. И все же вы будете рады возможности проявить себя, а результатом станет то, о чем вы давно мечтали. Не позволяйте своей решимости растаять слишком быстро. Позитивная связь Меркурия с Сатурном побуждает вас направить свое воображение так, чтобы ваши самые яркие мечты стали реальностью.

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Водолеи

Приложите максимум усилий и вам удастся заключить выгодную сделку. Сосредоточенность на домашней зоне делает этот день благоприятным для ремонта, покупки вещей взамен износившихся и вообще для приведения своего жилища в порядок. Проведя небольшое исследование, вы сможете сэкономить большое количество денег в будущем.

Рыбы

Какая-то часть вас воодушевлена и готова исследовать новые идеи и возможности. Однако нынешний расклад говорит о том, что вы можете забуксовать на ровном месте из-за неуверенности. Как раз в тот момент, когда вы собираетесь совершить шаг вперед, нерациональное мышление может снизить вашу решимость. Если на горизонте появилась прекрасная возможность, будьте готовы закрыть глаза на любой дискомфорт и действуйте!