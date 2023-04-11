Не договоритесь! Какие знаки зодиака 11 апреля ждут неприятные сюрпризы - растерзаете

Коммуникация с окружающими в этот день может быть затруднена, договориться будет непросто, а нарваться на конфликт можно одним неаккуратным словом.

Овны

Попробуйте отговорить кого-то от того или иного решения и вы обнаружите, что этот человек еще больше уперся. Чем сильнее вы будете давить, тем более упрямым будет ваш собеседник.

Не идите на поводу, так как это может сделать ситуацию напряженной и не конструктивной. Вместо этого постарайтесь обратить любой разговор себе на пользу. Если поискать, то способ найдется. Даже в этом случае, возможно, придется построить дело так, что они просто не смогут устоять.

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Близнецы

Вас могут терзать мысли о том, как заставить кого-то изменить свое мнение. Как бы вам ни хотелось решить этот вопрос, вы вряд ли далеко продвинетесь, если человек не желает сотрудничать. Но время расставит все по своим местам. То, что кажется таким срочным сейчас, может показаться менее важным к выходным, а после них может вообще не иметь значения. Пока просто отпустите ситуацию!

Рыбы

Ваши идеи могут показаться прекрасными вам самим, но партнеру или члену семьи они могут не понравиться. Может потребоваться уступка, прежде чем будет достигнуто согласие. Как бы вы ни хотели добиться своего, этот путь может оказаться утомительным, если никто не захочет уступать.