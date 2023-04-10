Единственный знак зодиака, которого ждет судьбоносное перерождение: 11 апреля — начало

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на середину апреля, назвав знак зодиака, который перепишет свою судьбу. Вот кого ждут важные перемены — новый виток в жизни уже с 11 апреля.

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«Львы во второй декаде апреля столкнутся с критикой и большой конкуренцией. Кажется, что Вселенная испытывает вас. Ей нужно понять, готовы ли вы к резкому повороту в судьбе и тем подаркам, которые она вам приготовила», — добавила астролог.

Звезды советуют представителям этого зодиакального круга приготовиться к переменам, а желания загадывать в Новолуние 20 апреля.

По материалам 7days