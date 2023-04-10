Фаворит судьбы, в чьей жизни в середине апреля наступит белая полоса — уже через 10 дней

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на середину апреля, назвав знак зодиака, который вступит в новую эру — этот период станет для него золотым. Все мечты будут исполняться, а денег станет больше во сто крат. Главное — не упустить момент. Вселенная даст им козырные карты в руки. В фаворитах окажутся Тельцы.
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«Солнце с 20 апреля переходит в ваше созвездие, с этого момента у вас начинается череда волшебных событий, которые выведут на новый финансовый уровень. А вот с 9 до 19 апреля продолжайте отдыхать и только планируйте свои будущие достижения. Обратите внимание на здоровье, если это необходимо — посетите врача», — добавила астролог.
По материалам 7days