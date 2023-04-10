Фаворит судьбы, в чьей жизни в середине апреля наступит белая полоса — уже через 10 дней

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«Солнце с 20 апреля переходит в ваше созвездие, с этого момента у вас начинается череда волшебных событий, которые выведут на новый финансовый уровень. А вот с 9 до 19 апреля продолжайте отдыхать и только планируйте свои будущие достижения. Обратите внимание на здоровье, если это необходимо — посетите врача», — добавила астролог.