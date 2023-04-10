Тамара Глоба назвала абсолютного везунчика 2023 года — обильно прут деньги и любовь

Тамара Глоба поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав знак зодиака, который сорвет неземной куш — обильно прут деньги, богатство, любовь, успех и признание.
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«Лев получит признание вдали от дома. Будут важные поездки, работа с людьми из других стран и регионов. Возможен переезд, смена места жительства. Наиболее успешный период — первая половина апреля. Со второй половины года, благодаря успехам зимы и весны, появятся новые личные и деловые планы вдали от дома», — добавила астролог.
Весна станет периодом личных перемен. В ноябре и декабре Львов ждут подвижки на службе. Им пророчат интеллектуальный, творческий и деловой успех в материальном выражении.
По материалам rusradio